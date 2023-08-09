Стала известна зарплата О'Делла в «Динамо»

Московское «Динамо» подписало новый однолетний контракт с канадским нападающим Эриком О'Деллом.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 68 миллионов рублей в год. Также канадец может получить еще 22 миллиона в качестве бонусов.

33-летний форвард выступает за «Динамо» с 2021 года. Суммарно в клубе он провел 95 матчей и набрал 78 (36+42) очков.