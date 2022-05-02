Защитник Готовец перешел из «Авангарда» в московское «Динамо»

Защитник Кирилл Готовец перешел из «Авангарда» в московское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, контракт с игроком рассчитан на два года и носит односторонний характер.

Ранее «СЭ» сообщал о том, что 30-летний хоккеист перейдет в московский клуб.

Готовец в прошедшем сезоне провел за «Авангард» 42 матча в регулярке, в которых отдал 6 передач. В плей-офф у него 5 матчей и одна результативная передача.

В КХЛ он также выступал за минское «Динамо».