«Сибирь» подписала трехлетний контракт с нападающим Бутузовым

«Сибирь» подписала контракт с нападающим Владимиром Бутузовым.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на три года.

Форвард уже выступал за «Сибирь» с 2013 по 2017 год. Всего за команду Бутузов провел 202 матча (181 в регулярных чемпионатах КХЛ и 21 в розыгрыше Кубка Гагарина). Также 27-летний хоккеист выступал за «Адмирал» и «Амур».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Бутузов сыграл за хабаровский клуб 49 матчей и набрал 20 (8+12) очков.