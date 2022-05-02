Шипачев, Войнов и Галиев покинут московское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», московское «Динамо» расстанется с тремя самыми высокооплачиваемыми игроками клуба. Его покинут защитник Вячеслав Войнов, а также нападающие Станислав Галиев и Вадим Шипачев.

Все трое могут перейти в «Ак Барс».

На счету 35-летнего Шипачева 67 (24+43) очков в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 10 (3+7) в 11 матчах плей-офф. У 32-летнего Войнова — 31 (5+26) очко в 40 матчах регулярки и 10 (5+5) в 11 матчах плей-офф. В активе 30-летнего Галиева 42 (25+17) очка в 47 матчах регулярного чемпионата и 6 (6+0) очков в 11 матчах Кубка Гагарина-2022.

В прошедшем сезоне «Динамо» дошло до полуфинала конференции, где уступило ЦСКА (0-4 в серии). «Ак Барс» проиграл «Авангарду» в четвертьфинале конференции — 2-4.

Команду из Казани возглавил Олег Знарок.