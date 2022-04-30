Защитник Готовец может перейти в московское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», защитник Кирилл Готовец перейдет в московское «Динамо».

«Авангард» не стал продлевать контракт с белорусским хоккеистом, который провел в клубе последние два сезона.

30-летний хоккеист в прошедшем сезоне провел 42 матча в регулярке, в которых отдал 6 передач. В плей-офф у него 5 матчей и 1 результативная передача.

В КХЛ он также выступал за минское «Динамо».