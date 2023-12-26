Защитник Дронов перешел из «Металлурга» в «Трактор» в результате обмена

Вратарь «Трактора» Никита Подскребалин стал игроком «Металлурга». Вместо него в команду перешел защитник Григорий Дронов.

Пресс-служба Магнитки поблагодарила Дронова и поприветствовала Подскребалина.

25-летний голкипер — воспитанник челябинского хоккея. В текущем сезоне он дебютировал в КХЛ, проведя 8 матчей за «Трактор». В активе голкипера 5 побед при 92.6 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.02.

25-летний — воспитанник магнитогорского хоккея. В этом сезоне он провел 28 матчей в КХЛ, набрав 8 (3+5) очков.