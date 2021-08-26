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Защитник Дмитрий Коробов и нападающий Антон Лазарев покидают «Спартак»

19:48
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Хоккейный клуб «Спартак» покидает Дмитрий Коробов. Контракт с 32-летним защитником расторгнут по соглашению сторон, сообщает сайт команды.

Ранее игрок был помещен клубом в список отказов КХЛ. Коробов в сезоне-2020/2021 принял участие в 35 встречах, в которых отдал семь результативных передач. В плей-офф защитник сыграл один матч.

Также расторгнут просмотровый контракт с нападающим Антоном Лазаревым. В прошлом сезоне на его счету 9 (4+5) очков в 31 игре за «Трактор» и «Куньлунь».

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Иван Шитик все материалы автора

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