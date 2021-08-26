«Куньлунь» забил 9 голов «Спартаку» в матче Кубка мэра Москвы

«Куньлунь» разгромил «Спартак» в матче на Кубок мэра Москвы. Команда из Пекина уничтожила соперника со счетом 9:3.

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Кубок мэра Москвы

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:9 (0:3, 1:4, 2:2)

Голы: П. Фу — 4 (бол., Локхарт, Николлс), 3:56 — 0:1. Николлс — 1 (Фрэм, Инь ), 5:34 — 0:2. Рич — 1 (Николлс, Уэрек), 18:21 — 0:3. Сквайрз — 2 (бол., Спроул, Вонг), 21:48 — 0:4. Солодухин — 1 (Шипов), 23:24 — 1:4. Кейн — 3 (бол., Николлс, Фрэм), 34:44 — 1:5. Сквайрз — 3 (Кейн, Вонг), 36:32 — 1:6. Локхарт — 3 (Юйэнь Зак), 37:46 — 1:7. Локхарт — 4, 43:18 — 1:8. Кугрышев — 1, 48:23 — 2:8. Уэрек — 1 (С. Фу), 53:04 — 2:9. Хед — 1 (бол., Лехтеря), 55:43 — 3:9.

Вратари: Данск (Красиков, 20:00) — Смит.

Судьи: Беляев, Овчинников.

26 августа. Москва. Арена «Мегаспорт».