«Трактор» в овертайме переиграл «Автомобилист» на Кубке губернатора Челябинской области со счетом 3:2. Автором победной шайбы стал нападающий Лукаш Седлак.

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Кубок губернатора Челябинской области

«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Белоусов — 1 (бол., Гуркин, Макеев), 19:47 — 0:1. Тертышный — 4 (бол., Основин, Пилут), 32:46 — 1:1. Седлак — 4 (Гика), 37:27 — 2:1. Рассейкин — 1 (бол., Гуркин, Шумаков), 41:55 — 2:2. Седлак — 5 (Пилут), 61:19 — 3:2.

Вратари: Вилл — Коварж.

Судьи: Гофман, Соин.

26 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.