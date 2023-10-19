Защитник «Авангарда» Гуляев прокомментировал свою зарплату по новому контракту
18-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта с клубом и поделился мнением о слабых сторонах своей игры.
— Ваша зарплата составит 7, 13 и 18 миллионов рублей в каждый из этих сезонов. Вы — лимитчик, по возрасту не попадаете в потолок зарплат. Цены на молодых талантов в КХЛ растут, и у вас — совсем небольшая зарплата.
— Я принял такое решение с агентом.
— Долго спорили о сроке, о деньгах?
— Клуб сделал хорошее предложение, я подумал с родителями, с агентом. И все вместе решили подписать.
— Через три года вам будет 21.
— Да, в этом возрасте буду решать, «тяну ли я программу». Если нет, то останусь в КХЛ еще на какое-то время. Все зависит от меня, как я буду работать.
— Месяц назад вы говорили, что 15 минут игрового времени существенно сказываются на вашем физическом состоянии.
— Я потихоньку привыкаю. Все играют через день, все устают, это нормально. Нужно работать, по-другому никак. Бороться за каждое очко, они в конце сезона понадобятся.
— Что у вас сейчас не получается? В чем необходимо прибавить?
— Наверное, не хватает стабильности. Две-три игры действую хорошо, потом игры две могу провалиться. Нужно поймать стабильность и каждый матч приносить команде результат.
— Не будет ли у вас соблазнов после того, как посчитаете, что вы уже точно игрок КХЛ и всего добились.
— Такого не должно быть. В любом момент меня могут спустить в ВХЛ, МХЛ. Я не говорю, что это плохо, просто если не будешь работать, пойдешь вниз.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|22
|14
|8
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|21
|12
|9
|26
|4
|Лада
|21
|10
|11
|24
|5
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|6
|Авангард
|18
|10
|8
|22
|7
|Трактор
|21
|10
|11
|22
|8
|Амур
|19
|8
|11
|21
|9
|Сибирь
|19
|8
|11
|19
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|18
|11
|Барыс
|20
|5
|15
|16
|12
|Адмирал
|18
|5
|13
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|21
|14
|7
|30
|2
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|3
|Динамо М
|20
|13
|7
|27
|4
|Торпедо
|20
|12
|8
|26
|5
|Сочи
|20
|11
|9
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|18
|8
|10
|19
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
|19.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|1 : 3
|19.10
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|2 : 1
|19.10
|19:30
|
Динамо Мн – Куньлунь РС
|- : -
|19.10
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -