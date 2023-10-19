Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:30

Защитник «Авангарда» Гуляев прокомментировал свою зарплату по новому контракту

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

18-летний защитник «Авангарда» Михаил Гуляев в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о продлении контракта с клубом и поделился мнением о слабых сторонах своей игры.

— Ваша зарплата составит 7, 13 и 18 миллионов рублей в каждый из этих сезонов. Вы — лимитчик, по возрасту не попадаете в потолок зарплат. Цены на молодых талантов в КХЛ растут, и у вас — совсем небольшая зарплата.

— Я принял такое решение с агентом.

— Долго спорили о сроке, о деньгах?

— Клуб сделал хорошее предложение, я подумал с родителями, с агентом. И все вместе решили подписать.

— Через три года вам будет 21.

— Да, в этом возрасте буду решать, «тяну ли я программу». Если нет, то останусь в КХЛ еще на какое-то время. Все зависит от меня, как я буду работать.

— Месяц назад вы говорили, что 15 минут игрового времени существенно сказываются на вашем физическом состоянии.

— Я потихоньку привыкаю. Все играют через день, все устают, это нормально. Нужно работать, по-другому никак. Бороться за каждое очко, они в конце сезона понадобятся.

— Что у вас сейчас не получается? В чем необходимо прибавить?

— Наверное, не хватает стабильности. Две-три игры действую хорошо, потом игры две могу провалиться. Нужно поймать стабильность и каждый матч приносить команде результат.

— Не будет ли у вас соблазнов после того, как посчитаете, что вы уже точно игрок КХЛ и всего добились.

— Такого не должно быть. В любом момент меня могут спустить в ВХЛ, МХЛ. Я не говорю, что это плохо, просто если не будешь работать, пойдешь вниз.

Полностью интервью Гуляева читайте на сайте «СЭ»

ХК Авангард
Михаил Гуляев
0
Читайте также
Путин считает, что ситуация в международном спорте указывает на его вырождение
Путин считает, что звать героев СВО на соревнования надо по зову сердца
Двойное убийство в семье Стаса Намина: что известно
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

«Трактор» — «Металлург» Магнитогорск: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» — «Амур»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 22 14 8 31
2 Ак Барс 18 13 5 27
3 Автомобилист 21 12 9 26
4 Лада 21 10 11 24
5 Сал. Юлаев 18 11 7 22
6 Авангард 18 10 8 22
7 Трактор 21 10 11 22
8 Амур 19 8 11 21
9 Сибирь 19 8 11 19
10 Нефтехимик 19 7 12 18
11 Барыс 20 5 15 16
12 Адмирал 18 5 13 12
Западная конференция И В П О
1 Спартак 21 14 7 30
2 Локомотив 19 14 5 29
3 Динамо М 20 13 7 27
4 Торпедо 20 12 8 26
5 Сочи 20 11 9 23
6 ЦСКА 19 10 9 21
7 СКА 18 10 8 20
8 Северсталь 18 8 10 19
9 Динамо Мн 17 8 9 18
10 Куньлунь РС 22 6 16 14
11 Витязь 20 5 15 12
Результаты / календарь
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
19.10 17:00
Автомобилист – Амур
 1 : 3
19.10 17:00
Трактор – Металлург Мг
 2 : 1
19.10 19:30
Динамо Мн – Куньлунь РС
 - : -
19.10 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости