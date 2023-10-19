«Трактор» — «Металлург» Магнитогорск: видеообзор матча КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на выезде проиграл «Трактору» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 1:2.

Видео лучших моментов матча «Трактор» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Металлург» с 31 очком продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока». У «Трактора» — 22 очка и 7-е место.

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