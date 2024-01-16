Защитник «Ак Барса» Юдин попал коньком по лицу форварду «Сочи» Перевалову в матче КХЛ
В матче между «Ак Барсом» и «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ произошел несчастный случай.
Защитник казанцев Дмитрий Юдин попал коньком по лицу нападающему «Сочи» Александру Перевалову.
Форвард «леопардов» получил рассечение, но смог покинуть лед самостоятельно.
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Динамо Мн – Куньлунь РС
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