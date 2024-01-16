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Сегодня, 20:39

Защитник «Ак Барса» Юдин попал коньком по лицу форварду «Сочи» Перевалову в матче КХЛ

Руслан Минаев
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В матче между «Ак Барсом» и «Сочи» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ произошел несчастный случай.

Защитник казанцев Дмитрий Юдин попал коньком по лицу нападающему «Сочи» Александру Перевалову.

Форвард «леопардов» получил рассечение, но смог покинуть лед самостоятельно.

Дмитрий Юдин
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сочи
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6 Трактор 52 28 24 61
7 Ак Барс 50 29 21 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 52 21 31 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 51 17 34 42
12 Адмирал 50 15 35 41
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 51 34 17 72
2 Локомотив 50 33 17 70
3 СКА 51 33 18 68
4 Спартак 52 30 22 67
5 Торпедо 50 29 21 61
6 Северсталь 50 25 25 57
7 ЦСКА 50 26 24 56
8 Динамо Мн 49 22 27 49
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