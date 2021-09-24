Защитник «Ак Барса» Юдин: «Адмирал» — хорошая команда, там амбициозные ребята»

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».

– На чем сделали акцент в небольшую паузу между домашними играми?

– Можно сказать, что паузы и не было. Чуть-чуть отдохнули, перезарядились, восстановились. Сегодня раскатились, улыбнулись и пошли.

– Три победы подряд добавляют позитива в раздевалке?

– Конечно, на то они и победы. Но все равно у нас впереди большой объем работы. Необходимо решать свои моменты, смотреть на свою игру, исправлять ошибки и работать в этом направлении.

– Что можете сказать об «Адмирале»?

– Хорошая команда, люблю смотреть, кто как играет. Там амбициозные ребята, которые тоже хотят все доказать многим. Сегодня будет интересный матч. Сложная турнирная ситуация «Адмирала»? Повторюсь, нас интересует только своя игра, свои моменты. Нужно работать над своей игрой, исправлять ошибки.

– Какие именно ошибки?

– Как бы это странно ни звучало со стороны защитника, но не секрет, что хотелось бы улучшить реализацию и подтянуть игру в неравных составах. Обычные моменты, с которыми сталкиваемся на протяжении всего сезона. Нужно работать, работать, чтобы это принесло свои плоды, — цитирует Юдина официальный сайт клуба.

Матч «Ак Барс» — «Адмирал» состоится сегодня, 24 сентября, в Казани. Начало встречи — в 19.00 (мск).