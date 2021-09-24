Павел Зубов: «Победы принесли глоток свежего воздуха «Ак Барсу»

Тренер «Ак Барса» Павел Зубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала».

«Немного отдохнули, восстановились, это было необходимо. Мы ограничены в составе, ротация не такая большая. Подлечился Уил, Дыняк сейчас на подходе. Скорее всего, увидим их в ближайших играх.

Поработали функционально, над тактическими вещами. Три дня не так уж много, но сколько есть. Мы и этому рады после такого напряженного начала.

Не всегда бываем довольны качеством игры, но победы принесли глоток свежего воздуха. И психологически это действует положительно. Эти победы были очень важны, тем более были добыты то по буллитам, то 1:0, то за две минуты до конца матча. Против «Витязя» хорошо сработали на вбрасывании. Радует, что ребята поняли: если не идет шайба в чужие ворота, то нужно, чтобы она в свои не заходила. Отнеслись к этому посылу хорошо.

Все через оборону, через фундамент – потом прорвет все равно. У нас есть мастера, хорошие игроки. Вернутся приболевшие, травмированные, и потихоньку пойдем. Нас ждет активный октябрь, поэтому на счету каждый человек, каждая шайба в чужие ворота. При этом необходимо не пропускать в свои.

«Адмирал» хорошо двигается. Команда рабочая, мобильная. Команда хорошо играет в давление, а может отойти и «засушить» матч. Поэтому важно не пропускать первыми, это обязательно. Будет тяжело, если пропустим первыми. Поэтому надо навязывать свою игру, отталкиваться от себя. Они провели очень энергично раскатку и видно, что ребята с настроением работают. Не подарок, в общем. На места в турнирной таблице мы не смотрим. Все в наших руках и зависит от нас», — цитирует Зубова официальный сайт клуба.

Матч «Ак Барс» — «Адмирал» состоится сегодня, 24 сентября, в Казани. Начало встречи — в 19.00 (мск).