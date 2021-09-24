Билялетдинов: «Вернуться в хоккей? Такие предложения время от времени появляются»

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Зинэтула Билялетдинов рассказал, когда вернется к тренерской деятельности.

— Это не было спонтанным решением. Я готовил себя к тому, что когда-то все равно придется оставить работу тренера. Чувствовал, что подходит время, когда надо дать поработать молодым ребятам. У нас много ребят, кто способен вырасти в сильных тренеров. Так что в какой-то момент понял, что надо найти время и для себя. Захотелось элементарного отдыха. И я получаю огромное удовольствие от нынешней жизни. Можно сказать, что у меня сейчас новая жизнь, которой я раньше и не знал. И мне интересно.

— Много ли вы смотрите хоккея?

— Честно? Немного. Сейчас большую часть времени провожу в Москве, поэтому в основном хожу на «Динамо». Это клуб, в котором я родился и который очень важен для меня. Конечно, слежу за «Ак Барсом». И вы понимаете, почему. Стараюсь много хоккея не смотреть, чтобы сильно не переживать (улыбается).

— Если завтра раздастся звонок из какого-нибудь клуба КХЛ, согласитесь вернуться к тренерской работе?

— Ох, я к этому сейчас не готов. На самом деле, такие предложения время от времени появляются. Но я все-таки хочу немного отдохнуть от активной жизни в хоккее, — цитирует Билялетдинова официальный сайт ХК «Сочи».

В апреле 2019 года 66-летний специалист покинул пост главного тренера «Ак Барса».