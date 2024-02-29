Защитник «Ак Барса» Миллер прокомментировал свой первый матч в плей-офф КХЛ

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился эмоциями после поражения в первом матче плей-офф Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (1:2).

«Мы показали не самую лучшую игру. До матча готовились к сопернику, отсматривали видео, хотели работать по плану. Но в первом периоде многое не получалось. Это только начало, нам надо действовать более слаженно, все впереди.

Это моя первая игра в плей-офф на профессиональном уровне, отличные ощущения. Полные трибуны, громкая публика, отличный опыт для меня. Тем не менее, мы показали сегодня не лучший результат. Все будет хорошо, мы на пути к этому. Надо двигаться дальше. Мы знаем, в чем добавлять», — сказал Миллер.

«Автомобилист» повел в серии с «Ак Барсом» со счетом 1-0. Второй матч пройдет в Казани 2 марта.