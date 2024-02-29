Форвард «Северстали» Коростелев о поражении от «Спартака»: «Рано делать выводу по первому матчу»

Нападающий «Северстали» Никита Коростелев подвел итоги первого матча первого раунда Кубка Гагарина против «Спартака» (2:3)

— Команда проводила очень долгие смены. Сказалось ли это на игре?

— Статистику не смотрю, но мы проведем работу и разберем все недостатки.

— Во втором периоде вы смотрелись лучше, нежели соперник. Чего не хватило, чтобы забросить?

— Нам не хватило реализации, наверное. Мы провели неплохой матч, я считаю, что рано делать выводы по первой игре.

— Козырев сказал, что подвела реализация большинства. Согласны с этим?

— Безусловно.

«Спартак» повел в серии против «Северстали» со счетом 1:0. Следующий матч пройдет 2 марта в Москве.

(Анна Бирюкова)