Нападающий «Спартака» Порядин о победе над «Северсталью»: «Родные стены всегда помогают»
Нападающий «Спартака» Павел Порядин, открывший счет в первой игре серии первого раунда Кубка Гагарина с «Северсталью» (3:2), поделился эмоциями от победы.
— Впервые в истории КХЛ «Спартак» проводит первый раунд плей-офф дома. Насколько это добавило мотивации и сил для сегодняшней победы?
— Я тоже лично начинаю дома в первый раз. Родные стены всегда помогают, тяжелый матч выдался на самом деле. Соперник хорошо сыграл во втором периоде, мы слегка просели, но в третьем периоде удалось собраться и не упустить победу.
— Вашу «бразильскую» тройку отмечают как одну из самых лучших в сезоне. Чувствуете ли вы на себе какую-то повышенную ответственность?
— Мы — лидеры, нам доверяют и в нас верят. Конечно, у меня в первую очередь есть свое «я». И у меня есть четкое понимание, зачем я здесь и для чего, — сказал Порядин.
«Спартак» повел в серии против «Северстали» (1-0). Следующий матч пройдет 2 марта в Москве.
(Анна Бирюкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 1
|0 - 1
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 1
|0 - 1
|29.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|2 : 3
|29.02
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 4
|29.02
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|29.02
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|3 : 2