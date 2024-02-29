Нападающий «Спартака» Порядин о победе над «Северсталью»: «Родные стены всегда помогают»

Нападающий «Спартака» Павел Порядин, открывший счет в первой игре серии первого раунда Кубка Гагарина с «Северсталью» (3:2), поделился эмоциями от победы.

— Впервые в истории КХЛ «Спартак» проводит первый раунд плей-офф дома. Насколько это добавило мотивации и сил для сегодняшней победы?

— Я тоже лично начинаю дома в первый раз. Родные стены всегда помогают, тяжелый матч выдался на самом деле. Соперник хорошо сыграл во втором периоде, мы слегка просели, но в третьем периоде удалось собраться и не упустить победу.

— Вашу «бразильскую» тройку отмечают как одну из самых лучших в сезоне. Чувствуете ли вы на себе какую-то повышенную ответственность?

— Мы — лидеры, нам доверяют и в нас верят. Конечно, у меня в первую очередь есть свое «я». И у меня есть четкое понимание, зачем я здесь и для чего, — сказал Порядин.

«Спартак» повел в серии против «Северстали» (1-0). Следующий матч пройдет 2 марта в Москве.

(Анна Бирюкова)