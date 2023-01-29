Защитник «Ак Барса» Евсеев выбыл на месяц из-за травмы

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов рассказал о травме защитника команды Никиты Евсеева.

— Никита Евсеев получил травму в прошлой игре. Как у него дела?

— Думаю, он выбыл где-то на месяц из-за травмы.

18-летний Евсеев получил повреждение в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» (3:2 ОТ).

В текущем сезоне Евсеев провел 47 матчей, в которых набрал 7 (5+2) очков.