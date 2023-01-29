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Зинэтула Билялетдинов: «Пока не могу сказать, что все хорошо, но во всяком случае ребята стараются выполнять задание»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Трактором» (6:0) в матче регулярного чемпионата.

— Хорошая была игра, думаю, она всем понравилась, команда играла с хорошим настроением. Первый период был непростым, соперник в общем-то здорово настроился, и мы это понимали. Поэтому было не совсем просто, затем и удаления были, должен сказать, что наши ребята молодцы, они выдержали. Ну, и хорошее большинство было — ребята здорово сработали.

В целом игра команды была организованной, мы сделали все, что нужно. Хорошая игра Амира Мифтахова тоже получилась, довольно надежно, молодец парень.

— Игру сделало звено Кагарлицкий — Шипачев — Петров, не забивавшее пять матчей. С чем связано их преображение?

— А какое преображение? Они всегда так играли. Не забивали в последних матчах, но это ни о чем не говорит. Хоккеисты высокого класса, которые хорошо реализуют моменты, особенно большинство, поэтому ничего удивительного здесь нет.

— Теперь на арене показывают удалений. Как вы к этому относитесь?

— Я не знаю по каким причинам меняют это — то показывают, то не показывают, раньше ведь показывали. Но в целом, для информации, посмотреть, за что удаляют, тоже неплохо. Хотя у нас есть свой планшет, где мы это можем посмотреть. Вопрос другой — может быть, судьи страхуются, они иногда не хотят показывать удаление? Будут показывать — ну, интересно, посмотрим.

— Игра команды в обороне в последних матчах — это как раз то, к чему вы стремитесь?

— Мы идем к этому. Пока не могу сказать, что все хорошо, но во всяком случае ребята стараются выполнять задание. У нас многие вещи получаются, но есть еще вопросы, которые нужно решать.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23210
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Трактор
Зинэтула Билялетдинов
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