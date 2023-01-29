Зинэтула Билялетдинов: «Пока не могу сказать, что все хорошо, но во всяком случае ребята стараются выполнять задание»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Трактором» (6:0) в матче регулярного чемпионата.
— Хорошая была игра, думаю, она всем понравилась, команда играла с хорошим настроением. Первый период был непростым, соперник в общем-то здорово настроился, и мы это понимали. Поэтому было не совсем просто, затем и удаления были, должен сказать, что наши ребята молодцы, они выдержали. Ну, и хорошее большинство было — ребята здорово сработали.
В целом игра команды была организованной, мы сделали все, что нужно. Хорошая игра Амира Мифтахова тоже получилась, довольно надежно, молодец парень.
— Игру сделало звено Кагарлицкий — Шипачев — Петров, не забивавшее пять матчей. С чем связано их преображение?
— А какое преображение? Они всегда так играли. Не забивали в последних матчах, но это ни о чем не говорит. Хоккеисты высокого класса, которые хорошо реализуют моменты, особенно большинство, поэтому ничего удивительного здесь нет.
— Теперь на арене показывают удалений. Как вы к этому относитесь?
— Я не знаю по каким причинам меняют это — то показывают, то не показывают, раньше ведь показывали. Но в целом, для информации, посмотреть, за что удаляют, тоже неплохо. Хотя у нас есть свой планшет, где мы это можем посмотреть. Вопрос другой — может быть, судьи страхуются, они иногда не хотят показывать удаление? Будут показывать — ну, интересно, посмотрим.
— Игра команды в обороне в последних матчах — это как раз то, к чему вы стремитесь?
— Мы идем к этому. Пока не могу сказать, что все хорошо, но во всяком случае ребята стараются выполнять задание. У нас многие вещи получаются, но есть еще вопросы, которые нужно решать.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|3
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|8
|Северсталь
|57
|23
|34
|58
|9
|Динамо Мн
|57
|22
|35
|57
|10
|Куньлунь
|57
|20
|37
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|3
|Автомобилист
|56
|32
|24
|72
|4
|Металлург
|56
|30
|26
|70
|5
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|6
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|7
|Адмирал
|56
|28
|28
|63
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|57
|23
|34
|54
|30.01
|12:00
|
Амур – Сибирь
|- : -
|30.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|30.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь
|- : -
|30.01
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -