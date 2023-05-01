Зарплаты хоккеистов КХЛ в новом сезоне — смотрите на «Спорт-Экспресс Деньги»

Вчера, 30 апреля, официально завершился 15-й сезон КХЛ: 30 апреля заканчиваются контракты хоккеистов лиги в конкретном чемпионате. Сегодня же традиционное первомайское открытие рынка свободных агентов, и значение приобретают зарплаты игроков в новом сезоне.

Несколько дней назад мы открыли портал «Спорт-Экспресс Деньги», на котором опубликовали суммы контрактов всех хоккеистов КХЛ в чемпионате-2022/23. Также на нем можно посмотреть и данные по сезону-2023/24 по большинству игроков, уже подписавших новые соглашения.

Сайт будет обновляться на постоянной основе: как только «СЭ» будет получать информацию о зарплате хоккеиста, она будет вноситься в базу.

Зарплаты хоккеистов КХЛ — на «Спорт-Экспресс Деньги»