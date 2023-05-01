Стала известна зарплата нападающего «Адмирала» Голубева

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Денис Голубев в ближайшее время подпишет контракт с «Адмиралом».

По нашей информации, зарплата Голубева составит 22 миллиона рублей в год.

В минувшем сезоне 31-летний россиянин провел 53 матча за «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 16 (9+7) очков. В четырех играх плей-офф форвард не отметился набранными очками.