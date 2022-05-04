«Витязь» подписал двух новичков

«Витязь» объявил о подписании двух новичков.

Как сообщает пресс-служба, клуб подписал голкипера Дмитрия Шикина из «Автомобилиста» и нападающего Владимира Галузина.

В КХЛ Шикин играл за СКА, «Атлант», «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар». В минувшем сезоне он провел за «Автомобилист» 24 матча, в которых пропустил 47 шайб.

Галузин в сезоне КХЛ-2021/22 сыграл за «Спартак» пять матчей и не набрал ни одного очка.