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Зарипов ведет переговоры с «Трактором»

15:18
Данис Зарипов. Фото ХК «Ак Барс».
Данис Зарипов. Фото ХК «Ак Барс».
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Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подтвердил информацию, что ведет переговоры о переходе в челябинский «Трактор».

— Я веду переговоры со всеми, но приоритет сейчас — «Ак Барс». Факт переговоров с «Трактором» не отрицаю. Пока никакой информации, без конкретики, — приводит слова Зарипова «Реальное время».

Отметим, что, по некоторым данным, генеральный директор «Трактора» Иван Савин является партнером Зарипова в бизнесе по производству клюшек «Заряд». При этом сам хоккеист — уроженец Челябинской области.

Действующий контракт Зарипова на 130 миллионов рублей за сезон заканчивается 30 апреля 2020 года. На данный момент «Ак Барс» ведет переговоры о продлении соглашения с капитаном, но сторона хоккеиста не согласна с суммой годового предложения.

В минувшем сезоне Зарипов сыграл за казанцев в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 27 (13+14) очков.

Дополнительная информация:

https://realnoevremya.ru/news/172532-danis-zaripov-podtverdil-peregovory-s-traktorom

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