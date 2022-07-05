Шайхутдинов о содержании «Ак Барс Арены»: «Содержание обходится в 306 миллионов рублей»

Шайхутдинов рассказал, во сколько обходится содержание «Ак Барс Арены»

Заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов рассказал, во сколько обходится ежегодное содержание казанского стадиона «Ак Барс Арена».

«Содержание объекта не обременяет республиканский бюджет. Содержание обходится в 306 миллионов рублей, из них 180 миллионов — из бюджета, 120 миллионов рублей — внебюджетные средства. Мы планируем увеличить количество привлекаемых внебюджетных средств. Объект полностью загружен», — цитирует ТАСС Шайхутдинова.

«Ак Барс Арена» была открыта 14 июня 2013 года и является домашним стадионом хоккейного клуба «Ак Барс» и футбольной команды «Рубин». Вместимость — 45 379 зрителей.