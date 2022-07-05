«Металлург» продлил Неколенко до 2026 года

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с нападающим Архипом Неколенко, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано до 2026 года.

Николенко перешел в «Металлург» в 2018 году.

В сезоне-2021/22 регулярного чемпионата КХЛ нападающий провел 42 матча и набрал 10 (3+7) очка. В Кубке Гагарина на его счету 23 игры и 8 (2+6) очка.