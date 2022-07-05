Защитник Ринат Валиев продолжит карьеру в «Адмирале»

«Адмирал» заключил двухстороннее соглашение с Ринатом Валиевым. Контракт с защитником рассчитан на два года, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 27-летний Валиев сыграл за два клуба КХЛ — «Ак Барс» (1 матч в регулярном чемпионате) и минское «Динамо» (2 матча).

В ВХЛ за «Барс» он провел 23 игры и набрал 9 (1+8) очков.

С 2012 по 2020 годы Валиев выступал в Северной Америке. В его активе 12 матчей в НХЛ и 260 в АХЛ.

Участник Суперсерии с молодежными сборными канадских лиг в 2013 и 2014 годах в составе сборной России, участник Мемориала Ивана Глинки в составе сборной России (U18) в 2013 году.