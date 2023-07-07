Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:11

«Авангард» проявляет интерес к нападающему «Динамо» Игумнову

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Иван Игумнов.
Иван Игумнов.
Фото ХК «Динамо» Москва

Как стало известно «СЭ», «Авангард» заинтересован в приобретении 27-летнего нападающего московского «Динамо» Ивана Игумнова.

Форвард отказался принимать квалификационное предложение столичного клуба и находится в статусе «закрепленные права».

Игумнов на взрослом уровне провел восемь сезонов в составе «Динамо».

В сезоне-2022/23 российский хоккеист провел 41 матч за москвичей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету — 6 игр и 2 (1+1) очка.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/khl/
Иван Игумнов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Экоактивисты чуть не сорвали матч экс-россиянке. Акция протеста с конфетти помешала ей выиграть
Сотникова рассказала об обнаружении у нее допинга после ОИ-2014
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михаил Аверин — об уходе Белых в «Спартак»: «Смена гендиректора не входила в наши планы»

Зачем СКА столько хоккеистов? Live про КХЛ — в 13.00
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 00:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости