«Авангард» проявляет интерес к нападающему «Динамо» Игумнову
Как стало известно «СЭ», «Авангард» заинтересован в приобретении 27-летнего нападающего московского «Динамо» Ивана Игумнова.
Форвард отказался принимать квалификационное предложение столичного клуба и находится в статусе «закрепленные права».
Игумнов на взрослом уровне провел восемь сезонов в составе «Динамо».
В сезоне-2022/23 российский хоккеист провел 41 матч за москвичей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету — 6 игр и 2 (1+1) очка.
Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/khl/
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