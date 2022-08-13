18-летний форвард Юров отметил важность образования для спортсменов

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров рассказал, как на его учебу в школе положительно влияли детские хоккейные тренеры.

— Вы говорили, что занимались самостоятельно. Изучали английский, читали.

— Да, читать надо. Скучно же просто так целый день лежать или играть в приставку.

— Известно, что многие североамериканские хоккеисты идут выступать в студенческую лигу, чтобы получить образование. В России пока так не получается?

— Нет, это несопоставимые вещи. До девятого класса у меня хоккей и учеба шли вровень, но потом начались постоянные поездки в сборные.

— Это большая проблема?

— Нет, если заниматься с репетиторами, то спокойно сдашь ЕГЭ и поступишь в институт. Если есть хорошие отношения с учителями, то можно договориться на тройки, а потом спокойно сдашь два предмета и пойдешь в институт.

— Какой был любимый предмет?

— История. Вообще, считаю, учеба для спортсмена очень важна. Спасибо тренерам, что гоняли нас за это, не допускали к тренировкам тех, у кого двойки.

— Что у вас была за школа?

— В Челябинске, в Ленинском районе.

— Опасно там?

— Если ехать вглубь, то да, но я жил на окраине, там нормально.

— Как у вас было с поведением?

— В начальной школе плохо. Обзывал всех, подкалывал, много жалоб было. Когда переехал в Магнитогорск, это ушло. Там учителя звонили тренерам и жаловались на нас.