18-летний форвард Юров отметил важность образования для спортсменов
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров рассказал, как на его учебу в школе положительно влияли детские хоккейные тренеры.
— Вы говорили, что занимались самостоятельно. Изучали английский, читали.
— Да, читать надо. Скучно же просто так целый день лежать или играть в приставку.
— Известно, что многие североамериканские хоккеисты идут выступать в студенческую лигу, чтобы получить образование. В России пока так не получается?
— Нет, это несопоставимые вещи. До девятого класса у меня хоккей и учеба шли вровень, но потом начались постоянные поездки в сборные.
— Это большая проблема?
— Нет, если заниматься с репетиторами, то спокойно сдашь ЕГЭ и поступишь в институт. Если есть хорошие отношения с учителями, то можно договориться на тройки, а потом спокойно сдашь два предмета и пойдешь в институт.
— Какой был любимый предмет?
— История. Вообще, считаю, учеба для спортсмена очень важна. Спасибо тренерам, что гоняли нас за это, не допускали к тренировкам тех, у кого двойки.
— Что у вас была за школа?
— В Челябинске, в Ленинском районе.
— Опасно там?
— Если ехать вглубь, то да, но я жил на окраине, там нормально.
— Как у вас было с поведением?
— В начальной школе плохо. Обзывал всех, подкалывал, много жалоб было. Когда переехал в Магнитогорск, это ушло. Там учителя звонили тренерам и жаловались на нас.
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|Финалы конференций
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ЦСКА - Локомотив
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ЦСКА – Металлург
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