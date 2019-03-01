Йозеф Яндач: "Мозякина решили поберечь"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Йозеф Яндач после поражения в третьем матче первого раунда Кубка Гагарина от "Салавата Юлаева" (1:5, 1-2) подчеркнул, что его команде надо начинать играть со стартового вбрасывания.

В сегодняшней встреча "Магнитка" пропустила все пять шайб в первом периоде, причем первые три – в первые четыре минуты матча.

– У нас был плохой старт матча, все решилось уже в самом начале, – приводит официальный сайт КХЛ слова Яндача. – Чтобы было не так тяжело, в следующих матчах серии нам надо начинать играть с самого старта. Нам не удается закрыть первое звено "Салавата Юлаева", в нем собраны очень хорошие игроки. Надеемся, в следующем матче сумеем нейтрализовать их. Сергей Мозякин получил удар, хотел продолжить играть, но мы решили, что при таком результате лучше поберечь его.

Кубок Гагарина: сетка плей-офф, календарь и результаты матчей