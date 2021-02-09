«Северсталь» в овертайме обыграла «Йокерит»

«Йокерит» уступил «Северстали» (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ 9 февраля.

Финский клуб с 62 очками идет пятым на Западе. У «Северстали» столько же очков и шестое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Северсталь» (Череповец) — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Гераськин — 9 (Няттинен, К. Капустин), 13:44 — 0:1. Крейчик — 5 (Норман), 25:19 — 1:1. Гераськин — 10, 61:39 — 1:2.

Вратари: Юкури — Подъяпольский.

Штраф: 8 — 4.

Судьи: Беляев, Оленин.

9 февраля. Хельсинки. «Хартвалл Арена».