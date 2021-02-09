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Боб Хартли прокомментировал победу «Авангарда» над рижским «Динамо»

23:12
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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями после победы над рижским «Динамо» (5:1) 9 февраля в регулярном чемпионате КХЛ.

«Мы знали, чего ожидать от противника, я смотрел предыдущие пять матчей рижан — там все игры заканчивались их поражениями, но с разностью лишь в одну шайбу, — цитирует Хартли официальный сайт КХЛ. — В первом периоде сегодня они нас переработали, здорово давили, прессинговали. Хорошо, что мы смогли перестроиться в дальнейшем. Наши ребята продемонстрировали отличную командную работу, и заслужили отдых. Возможно, в какой-то степени мы недооценили «Динамо», но мы были не одни на льду».

В составе победителей дубль сделали Рид Буше и Клим Костин.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/09/481158.html

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