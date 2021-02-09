«Авангард» обыграл рижское «Динамо»

«Авангард» выиграл у рижского «Динамо» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей по дублю сделали Рид Буше и Клим Костин, также отличился Сергей Толчинский. «Авангард» набрал 77 очков и занимает второе место на Востоке. У «Динамо» 25 очков и последнее, 11-е место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Динамо» (Рига) — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)

Голы: Рих. Букартс — 9 (Шваненбергс, Туманов), 16:35 — 0:1. Буше — 21 (Береглазов, Семенов), 26:33 — 1:1. Костин — 4 (Береглазов, Шарипзянов), 26:42 — 2:1. Костин — 5 (Покка, Буше), 31:33 — 3:1. Буше — 22 (бол., Толчинский), 39:18 — 4:1. Толчинский — 14 (бол., Костин), 42:40 — 5:1.

Вратари: Бобков — Ворис.

Штраф: 10 — 29.

Броски: 35 (10+15+10) — 24 (9+7+8).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

9 февраля. Балашиха. ЛД «Арена Балашиха». 855 зрителей.