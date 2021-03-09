Сегодня, 9 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Йокерит» сыграет против «Локомотива». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Все матчи этой серии проходят в Ярославле из-за ограничений Финляндии в связи с пандемией коронавируса.

Счет в серии — 3-0 в пользу «Локо». За три встречи ярославцы пропустили всего две шайбы — в третьей игре, которую выиграли в овертайме 3:2. Первые две встречи «Локо» завершил всухую — 1:0 и 5:0.

Следить за матчем «Йокерит» — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Йокерит» — «Локомотив»