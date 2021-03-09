«Йокерит» — «Локомотив», Кубок Гагарина: трансляция матча плей-офф КХЛ
17:45
Сегодня, 9 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Йокерит» сыграет против «Локомотива». Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
Все матчи этой серии проходят в Ярославле из-за ограничений Финляндии в связи с пандемией коронавируса.
Счет в серии — 3-0 в пользу «Локо». За три встречи ярославцы пропустили всего две шайбы — в третьей игре, которую выиграли в овертайме 3:2. Первые две встречи «Локо» завершил всухую — 1:0 и 5:0.
Следить за матчем «Йокерит» — «Локомотив» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.
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