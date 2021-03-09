«Спартак» — ЦСКА, Кубок Гагарина: во сколько начало матча, где смотреть
17:30
Сегодня, 9 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Спартак» на своем льду примет ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.
Счет в серии — 3-0 в пользу ЦСКА. Армейцам оказали сопротивление только в первой встрече, которая завершилась в овертайме со счетом 1:0. Во второй матче ЦСКА победил красно-белых 5:1, а в третьей встрече одержал сухую победу 3:0.
Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.
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