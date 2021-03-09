Сегодня, 9 марта, состоится четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции, в котором «Спартак» на своем льду примет ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Счет в серии — 3-0 в пользу ЦСКА. Армейцам оказали сопротивление только в первой встрече, которая завершилась в овертайме со счетом 1:0. Во второй матче ЦСКА победил красно-белых 5:1, а в третьей встрече одержал сухую победу 3:0.

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА