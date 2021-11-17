«Йокерит» дома обыграл «Адмирал» и лидирует в Западной конференции

«Йокерит» победил «Адмирал» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей отличились Никлас Йенсен, Брайан О`Нилл, Ханнес Бьернинен и Юлиус Юнттила. В составе гостей единственную шайбу забросил Андрей Обидин.

Финский клуб набрал 42 очка и лидирует в Западной конференции. У «Адмирала» 17 очков и 12-е место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Йокерит» (Хельсинки) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Йенсен — 13 (О`Нилл, Лескинен), 6:45 — 1:0. Обидин — 2 (мен., Грачев), 9:42 — 1:1. О`Нилл — 5 (Шредер, Фриман), 12:02 — 2:1. Бьернинен — 7 (бол., О`Нилл, Грант), 16:27 — 3:1. Юнттила — 1, 59:10 — 4:1.

Вратари: Линдбек — Серебряков.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 35 (12+2+21) — 14 (5+7+2).

Судьи: Васильев, Кулев.

17 ноября. Хельсинки. «Хартвалл Арена»