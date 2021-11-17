ЦСКА — «Динамо»: армейцы в овертайме заменили вратаря четвертым полевым игроком и провели больше минуты в атаке
22:12
В овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва) тренерский штаб армейцев пошел на очень нестандартный ход: за минуту и 15 секунд до конца заменил вратаря четвертым полевым игроком.
Не реализовав два голевых момента, ЦСКА едва не пропустил в концовке после ошибки защитника хозяев Никиты Нестерова.
В итоге матч завершился со счетом 3:2 по буллитам в пользу «Динамо».
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