В овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва) тренерский штаб армейцев пошел на очень нестандартный ход: за минуту и 15 секунд до конца заменил вратаря четвертым полевым игроком.

Не реализовав два голевых момента, ЦСКА едва не пропустил в концовке после ошибки защитника хозяев Никиты Нестерова.

В итоге матч завершился со счетом 3:2 по буллитам в пользу «Динамо».