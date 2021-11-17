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ЦСКА — «Динамо»: армейцы в овертайме заменили вратаря четвертым полевым игроком и провели больше минуты в атаке

22:12
ЦСКА — «Динамо» (Москва) — 2:3 Б. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА — «Динамо» (Москва) — 2:3 Б. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» (Москва) тренерский штаб армейцев пошел на очень нестандартный ход: за минуту и 15 секунд до конца заменил вратаря четвертым полевым игроком.

Не реализовав два голевых момента, ЦСКА едва не пропустил в концовке после ошибки защитника хозяев Никиты Нестерова.

В итоге матч завершился со счетом 3:2 по буллитам в пользу «Динамо».

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