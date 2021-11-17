Алексей Кудашов: «Немного удивился, когда ЦСКА снял вратаря в овертайме»
22:27
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итог победного матча против ЦСКА (3:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ
— Равная игра была сегодня, не случайно она дошла до послематчевых буллитов. С буллитами повезло нам.
— Решение ЦСКА снять вратаря в овертайме?
— Да, немного удивился.
— Промах Галиева по пустым воротам...
— Ну естественно, они играли в меньшинстве (смеется). Ожидали, конечно, что игроки умеют читать игру и перехватывать шайбу, так и произошло.
— Скоро ли можно будет увидеть Богдана Якимова?
— Скоро.
— А Панкратова?
— Да, он был у нас еще на момент моего прихода. Его место заняли молодые ребята.
Решающий буллит в активе Эрика О'Делла.
(Надежда Тонконог)
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