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Алексей Кудашов: «Немного удивился, когда ЦСКА снял вратаря в овертайме»

22:27
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал итог победного матча против ЦСКА (3:2 Б) в регулярном чемпионате КХЛ

— Равная игра была сегодня, не случайно она дошла до послематчевых буллитов. С буллитами повезло нам.

— Решение ЦСКА снять вратаря в овертайме?

— Да, немного удивился.

— Промах Галиева по пустым воротам...

— Ну естественно, они играли в меньшинстве (смеется). Ожидали, конечно, что игроки умеют читать игру и перехватывать шайбу, так и произошло.

— Скоро ли можно будет увидеть Богдана Якимова?

— Скоро.

— А Панкратова?

— Да, он был у нас еще на момент моего прихода. Его место заняли молодые ребята.

Решающий буллит в активе Эрика О'Делла.

(Надежда Тонконог)

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