Яшкин выбран самым ценным игроком сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов сезона- 2019/2020 в командных и индивидуальных номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

В связи досрочным завершением сезона лигой было принято решение изменить процедуру и порядок определения победителей в индивидуальных и командных номинациях. Согласно положениям регламента КХЛ определены обладатели призов по итогам регулярного чемпионата.

Самый ценный игрок — Дмитрий Яшкин («Динамо»).

Лучший бомбардир — Вадим Шипачев («Динамо»).

Лучший снайпер — Кирилл Капризов (ЦСКА).

Самый результативный защитник — Микко Лехтонен («Йокерит»).

Лучший вратарь — Тимур Билялов («Ак Барс»).

Лучший новичок — Артем Галимов («Ак Барс»).

Лучшая тройка — Андре Петерссон — Вадим Шипачев — Дмитрий Яшкин («Динамо»).

Лучший играющий ветеран-наставник — Александр Семин («Витязь»).