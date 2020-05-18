Яшкин выбран самым ценным игроком сезона КХЛ
Континентальная хоккейная лига определила лауреатов сезона- 2019/2020 в командных и индивидуальных номинациях, сообщает официальный сайт лиги.
В связи досрочным завершением сезона лигой было принято решение изменить процедуру и порядок определения победителей в индивидуальных и командных номинациях. Согласно положениям регламента КХЛ определены обладатели призов по итогам регулярного чемпионата.
Самый ценный игрок — Дмитрий Яшкин («Динамо»).
Лучший бомбардир — Вадим Шипачев («Динамо»).
Лучший снайпер — Кирилл Капризов (ЦСКА).
Самый результативный защитник — Микко Лехтонен («Йокерит»).
Лучший вратарь — Тимур Билялов («Ак Барс»).
Лучший новичок — Артем Галимов («Ак Барс»).
Лучшая тройка — Андре Петерссон — Вадим Шипачев — Дмитрий Яшкин («Динамо»).
Лучший играющий ветеран-наставник — Александр Семин («Витязь»).
Дополнительная информация: