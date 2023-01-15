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Сегодня, 18:11

Яшкин стал третьим игроком в истории КХЛ, который забивал 30+ голов в трех и более регулярных чемпионатах

Иван Шитик
Корреспондент
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Дмитрий Яшкин.
Фото ХК СКА

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин забил гол в ворота «Амура» и забросил 30-ю шайбу в нынешнем регулярном сезоне КХЛ.

Он стал третьим игроком в истории лиги, который забивал 30+ голов в трех и более регулярных чемпионатах.

Сезоны с 30 и более голами

1. Сергей Мозякин — 5

2. Найджел Доус — 4

3. Дмитрий Яшкин — 3

Дмитрий Яшкин
Найджел Доус
Сергей Мозякин
ХК Амур
ХК СКА
0
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