Яшкин стал третьим игроком в истории КХЛ, который забивал 30+ голов в трех и более регулярных чемпионатах

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин забил гол в ворота «Амура» и забросил 30-ю шайбу в нынешнем регулярном сезоне КХЛ.

Он стал третьим игроком в истории лиги, который забивал 30+ голов в трех и более регулярных чемпионатах.

Сезоны с 30 и более голами

1. Сергей Мозякин — 5

2. Найджел Доус — 4

3. Дмитрий Яшкин — 3