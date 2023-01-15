Яшкин стал третьим игроком в истории КХЛ, который забивал 30+ голов в трех и более регулярных чемпионатах
Нападающий СКА Дмитрий Яшкин забил гол в ворота «Амура» и забросил 30-ю шайбу в нынешнем регулярном сезоне КХЛ.
Он стал третьим игроком в истории лиги, который забивал 30+ голов в трех и более регулярных чемпионатах.
Сезоны с 30 и более голами
1. Сергей Мозякин — 5
2. Найджел Доус — 4
3. Дмитрий Яшкин — 3
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20.01
|15.01
|13:00
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Спартак – Куньлунь
|3 : 2
|15.01
|17:00
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Локомотив – Динамо М
|- : -
|15.01
|17:00
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Витязь – Трактор
|- : -
|15.01
|17:00
|
СКА – Амур
|- : -
|15.01
|17:00
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ЦСКА – Северсталь
|- : -
|15.01
|17:10
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Динамо Мн – Автомобилист
|- : -
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