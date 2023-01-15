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Сегодня, 17:47

Вовченко побил рекорд Шипачева и стал лучшим бомбардиром «Северстали» в истории КХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Северстали» Даниил Вовченко отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА.

26-летний форвард набрал 203-е очко за «Северсталь» в карьере и стал рекордсменом клуба по очкам в КХЛ.

Он обогнал нападающего Вадима Шипачева (202 очка), который ранее возглавлял список лучших бомбардиров череповецкой команды.

Вадим Шипачев
Даниил Вовченко
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
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