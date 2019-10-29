Яшкин сравнил Шипачева с центрфорвардами в НХЛ
Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин оценил игру партнера по команде Вадима Шипачева, а также сравнил его с центрфорвардами, которые выступают в НХЛ.
— У вас когда-нибудь был такой крутой центр как Вадим Шипачев?
— В НХЛ я играл с Полом Штястны, с ним тоже очень хорошо получалось. В принципе, они с Вадимом похожи: у обоих здорово работает голова, могут отдать классную передачу, — приводит слова Яшкина официальный сайт КХЛ.
— Думала, вы скажите про Крейчи, с которым играли на чемпионате мира-2018.
— С ним ведь только на этом чемпионате и удалось поиграть. Но с Давидом и Пастрняком было круто. Большая радость — выходить вместе с такими ребятами.
— Что Вадим как центральный делает такого, что не способно сделать большинство хоккеистов?
— Он очень терпелив, никуда не спешит с шайбой, читает игру на шаг вперед. Вадим видит и чувствует, куда можно пас отдать, где партнер через секунду будет находиться. Это его главное преимущество перед соперниками.
— Шипачев — явный лидер на льду, в раздевалке тоже?
— Он капитан, и его всегда слышно. Думаю, это правильно. Он говорит, когда надо, это самое главное.
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