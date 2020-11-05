Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин рассказал, как переболел коронавирусом.

— Ситуация с пандемией, увы, не улучшается. А я помню, как мы разговаривали летом, и вы очень беспокоились о своей бабушке в Омске, которая до сих пор работает в поликлинике. Как у нее дела?

— Бабушке семьдесят лет, но она продолжает работать, не дают ей покоя. Ведь ситуация в мире такая, что любой доктор и медработник — на вес золота. Я с ней постоянно на связи. Надеюсь, что удастся слетать к ней и повидаться, — приводит слова Яшкина сайт «Динамо».

— Насколько тяжело сами переболели летом коронавирусом?

— Ничего особенно страшного не было. Болезненные ощущения были всего несколько дней. Ну, обоняние на недельку пропало. Потом просто пришлось дома на карантине сидеть. Слава богу, мне с нашей базы привезли велотренажер. Можно было себя понемногу готовить. Ведь уже чемпионат был на носу. Мы старались, как могли, и на льду, и в зале, чтобы поскорее восстановиться.

— Удалось ли встретиться с мамой и сестрой, которые живут в Чехии? Границы-то до сих пор перекрыты.

— Нет, и это очень тревожно. Потому что Чехию опять полностью закрыли, там число заболевших коронавирусом осенью начало увеличиваться. Мама и сестра вынуждены сидеть дома и соблюдать карантин. Так получилось, что мы с папой здесь, в России, а они там.