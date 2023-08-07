Рид Буше не исключил, что получит российское гражданство

Американский нападающий «Авангарда» Рид Буше высказался о возможности получения российского паспорта.

«Я уже задумывался над возможностью получить российское гражданство, но, повторюсь, мне необходимо проверить всё, понять, как это может отразиться на моей семье, на моих детях. Однако не исключаю, что приму решение о получении российского гражданства», — цитирует Буше РИА «Новости».

29-летний американец выступает в КХЛ с 2020 года, когда он подписал контракт с «Авангардом». В сезоне-2021/22 форвард играл за ярославский «Локомотив», после чего вернулся в омский клуб.

В минувшем сезоне Буше набрал 55 (31+24) очков в 64 матчах регулярного сезона. В плей-офф на его счету 15 (9+6) очков в 14 играх.