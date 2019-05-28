Яри Курри: "Возвращение "Йокерита" в финскую лигу" – спекуляция"

Новый владелец "Йокерита" Яри Курри рассказал о будущем клуба в КХЛ.

– Что изменится после того, как вы стали владельцем "Йокерита"?

– Все началось еще полтора года, когда Харри Харкимо заявил, что продаст свою долю акций. Процесс шел долго. Это все совершенно не означает, что будущее клуба в КХЛ под вопросом. Возвращение "Йокерита" в финскую лигу – чистая спекуляция со стороны СМИ. Нам нравится быть частью КХЛ. Никаких поводов для беспокойства нет.

– Тимченко и Ротенберг тоже продали свою часть акций, теперь вам придется искать новые источники финансирования?

– Да, мы над этим работаем. Смотрим в сторону финских компаний. Пока ситуация выглядит оптимистично и в ближайшем будущем мы расскажем о своих планах.

– "Норникель" окажется в числе ваших партнеров?

– Это спекуляция.

– Бюджет изменится?

– Нет, останется прежним. Он нас устраивает. (Михаил Зислис)

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