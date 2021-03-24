Якушев прокомментировал уход Знарка с поста главного тренера «Спартака»

Председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев рассказал, что он думает об уходе Олега Знарка с поста главного тренера команды. 24 марта «Спартак» объявил о том, что не будет продлевать контракт со Знарком и тренерским штабом клуба.

«Это обычное явление в спорте: когда тренер не выполняет поставленную перед ним задачу, его освобождают с занимаемой должности, — цитирует Якушева ТАСС. — К этому надо относиться как к естественному процессу».

В текущем сезоне «Спартак» занял восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и проиграл в серии первого раунда плей-офф ЦСКА со счетом 0-4.