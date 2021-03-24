Владимир Крикунов: «Во втором периоде игроки «Динамо» потеряли голову»
Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал четвертый матч серии полуфинала Западной конференции против СКА (1:3, 1-3).
— Начали матч вроде бы ничего, хорошо играли в атаке, хотя моменты были не особо острые. Во втором периоде нахватали удалений и поломали себе игру, в результате дважды пропустили в меньшинстве и спастись уже не смогли.
— Объясните, почему во втором матче пачками начали хватать нарушения?
— Голову потеряли. Мы говорили, что ни в коем случае нельзя нарушать правила. Надо играть. Нельзя хулиганить и получать такие удаления, причем одно за одним.
— Помимо удалений со стороны игроков «Динамо» были промахи по шайбе, неточные передачи. Не считаете, что команде не хватает концентрации в отличие от серии ЦСКА — «Локомотив»?
— Во-первых, разный уровень игроков. Во-вторых, если простые передачи отдают так, что их принять невозможно, то что сказать? Желание перехлестывает разум.
— Простой вопрос. Какое настроение было у команды перед матчем?
— Хорошо готовились, но где-то даже перестарались и перегорели, желая сыграть как можно лучше.
— Нет желания взять пример со СКА и сыграть попроще, где-то закрыться?
— Мы так играли в Петербурге, но надо забивать. Без заброшенных шайб невозможно выиграть. Сегодня наш гол был уже в самом конце матча.
— Что не понравилось Тарасову, который вписался в драку со Швец-Роговым?
— Я не видел этого момента.
— Во втором матче Кетов въехал в Шипачева, сам получил травму, но с тех пор СКА только побеждает. Тот момент мог повлиять на вашу команду?
— Причем тот момент? Он уже прошел. Слава богу, наш игрок жив-здоров.
(Михаил Зислис)
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