Яковлев: «Не удивлен возвращению Ковальчука. С его здоровьем, желанием можно играть и играть»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев поделился мнением о том, что российский хоккеист Илья Ковальчук возобновил игровую карьеру.

«Вообще не удивлен. С его здоровьем, желанием и мотивацией можно еще играть и играть. Поэтому это было ожидаемо. Просто был вопрос времени», — цитирует Яковлева Metaratings.ru.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с 40-летним нападающим рассчитано до конца этого сезона. Ковальчук будет выступать под 71-м номером.

По информации «СЭ», Ковальчук заработает в «Спартаке» 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.