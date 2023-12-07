«Витязь» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

ЦСКА на выезде одержал победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Витязь» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА (46 очков) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Витязь» (31) продолжает замыкать турнирную таблицу «Запада».

В следующем матче армейцы в гостях сыграют с московским «Динамо», а «Витязь» в гостях встретится с минским «Динамо». Обе игры пройдут 19 декабря.