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Сегодня, 18:30

Ковальчук заработает в «Спартаке» 15 миллионов рублей

Михаил Зислис
Обозреватель
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Илья Ковальчук.
Фото ХК «Спартак»

Как стало известно «СЭ», Илья Ковальчук, заключивший сегодня контракт со «Спартаком» до конца сезона, заработает 15 миллионов рублей. Еще столько же он может получить в случае выполнения определенных бонусов.

Ковальчук будет выступать в «Спартаке» под 71-м номером. Последним клубом 40-летнего хоккеиста был «Авангард», с которым он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

Ковальчук — воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

Илья Ковальчук. Ковальчук возвращается! Легендарный нападающий поведет за кубком «Спартак» Жамнова
Илья Ковальчук
ФК Спартак (Москва)
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«Спартак» подписал с Ковальчуком контракт до конца года
Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 40 25 15 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 38 24 14 49
4 Ак Барс 39 23 16 48
5 Лада 40 20 20 48
6 Трактор 39 21 18 46
7 Автомобилист 40 20 20 44
8 Сибирь 40 17 23 41
9 Амур 39 16 23 39
10 Нефтехимик 39 14 25 36
11 Барыс 39 12 27 31
12 Адмирал 37 11 26 30
Западная конференция И В П О
1 Спартак 40 25 15 54
2 Динамо М 39 25 14 54
3 Локомотив 37 24 13 51
4 Торпедо 39 23 16 49
5 СКА 38 24 14 49
6 ЦСКА 38 21 17 44
7 Северсталь 38 17 21 40
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 39 14 25 32
11 Витязь 39 13 26 31
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Адмирал – Амур
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